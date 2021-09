Martín Arceo S.

Domingo 12 de septiembre de 2021, p. 7

Los héroes de los cómics nos regalan esperanza, nos hacen sentir que podemos ser parte del cambio; cualquiera de nosotros puede ser Batman y, como él, no necesitamos superpoderes para ayudar a los demás , aseguró Raúl Rulo Valdés, quien ilustró un relato escrito por el reconocido autor Alberto Chimal para el tomo Batman: El mundo, recientemente publicado simultáneamente en 14 países, que presenta las aventuras del Hombre Murciélago en México, Brasil, China, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Rusia, Corea del Sur, Estados Unidos, Turquía y España.

En entrevista, el también dibujante del cómic del luchador Canek Jr. consideró que podríamos ser mejores personas si aprendiéramos un poquito de la esencia última, sin atender ideologías , del subgénero de los superhéroes: “Supermán tiene poder absoluto y decide ocuparlo para socorrer a la gente, sin dominar ni controlar.

Supermán simplemente hace lo que cree que es correcto, y aunque suene cursi, inocente o ingenuo, los valores que representa son importantes; no desde una supuesta superioridad moral, sino no pisar a nadie en el camino, no lastimar a nadie en el trayecto .

Sobre el proceso para crear las andanzas del Caballero Nocturno en la Ciudad de México, mencionó: “Cuando hicimos Batman: El mundo nos planteábamos dónde cabe Batman en este espacio.

“Hubo mucha libertad creativa, si bien atendiendo a que Batman es una marca, pues nuestro relato se integra al canon de un personaje no sólo hecho por nosotros, que debimos presentar una historia con idiosincrasia mexicana. Incluso nos rebotaron una portada, a pesar de que la habían aprobado los departamentos de arte y editorial de DC (empresa dueña del personaje); la oficina de mercadotecnia nos la regresó por considerar que se salía de la estructura original del proyecto.