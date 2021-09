Abril del Río

Desde que perdió hace cuatro años la elección para presidir la Confederación Deportiva Mexicana, Francisco Cabezas, presidente de la Federación Mexicana de Físicoconstructivismo, no quitó el dedo del renglón y es ahora el único candidato para suceder a Amado Aguilar al frente del organismo, en el que se propone recuperar su credibilidad y mejorar su imagen.

El organismo está viviendo una etapa muy complicada. A mí me gustan los retos, y este se trata de que la Confederación está muerta, en muchos aspectos. No tenemos piernas, y para poder caminar necesitamos de ellas, nos falta el sello, el registro ante Hacienda; lo tenemos retenido porque hay una deuda, la chequera está embargada y los recursos no se pueden recibir legalmente. Todo lo han hecho por medios adversos , afirmó el dirigente, cuya planilla quedó registrada como única candidatura el lunes pasado, fecha límite.