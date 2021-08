Manchester. El Manchester United anunció ayer que llegó a un acuerdo con la Juventus de Turín para el fichaje de Cristiano Ronaldo, 12 años después de que el astro portugués abandonara el club de Old Trafford, donde jugó de 2003 a 2009, para incorporarse al Real Madrid.

Cristiano ha sido una leyenda de este club. Es el jugador más grande de todos los tiempos, si queréis mi opinión , declaró ayer el entrenador noruego del United, Ole Gunnar Solskjaer, quien fue compañero del portugués entre 2003 y 2007 justo en ese equipo.

El portugués llegó ayer a Lisboa, donde se concentrará con su selección para los partidos de las eliminatorias mundialistas de septiembre.

Su debut con el United podría ser el día 11 del próximo mes, contra el Newcastle.

Hoy dejo un club increíble

En la Juventus se cierra una etapa. Tres temporadas con Cristiano Ronaldo sin que el club turinés haya podido reconquistar el título europeo, su gran obsesión, luego de caer una vez en cuartos de final y dos en octavos.

El luso, quien ganó dos títulos de la Serie A y un trofeo de la Copa Italia durante su permanencia en Turín, publicó ayer un mensaje de despedida para los seguidores de la Juve en Instagram.

“Hoy dejo un club increíble, el más grande de Italia y seguramen-te uno de los más grandes de toda Europa. Di mi corazón y mi alma por la Juventus y siempre amaré la ciudad de Turín hasta mis últimos días.

“Todos podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de que logramos grandes cosas, no todo lo que queríamos, pero aún así, escribimos una historia bastante hermosa juntos. Los tifosi me han respetado siempre y he intentando agradecérselo dando lo mejor de mí mismo en cada partido, cada temporada, en cada competición”, escribió el delantero.

El traspaso de Cristiano Ronaldo al United es la segunda gran operación del inicio de temporada en Europa, después del pase del argentino Lionel Messi del Barcelona al París Saint-Germain.

Antes de que se cierre el mercato de fichajes, el martes 31, Kylian Mbappé podría sumarse a la lista, si se confirman los rumores que apuntan a su salida del PSG para unirse al Real Madrid.