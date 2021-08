D

e Huamantla, donde la autora radica, me llega el libro Una línea de horizonte, signado por Rosaura Pozos, fotógrafa egresada de Ciencias de la Comunicación y con estudios en antropología. El breve volumen se publica dentro de la colección Letras Confinadas, del gobierno del estado de Puebla, en coedición con la Secretaría de Cultura, y como los de ocho escritores más (poesía, cuento y novela) fue elegido en concurso originado por la pandemia.

Pozos, quien al menos 10 años anduvo en la brega del fotoperiodismo y se ha hecho acreedora a premios por su obra en ese oficio, decide complementar su ejercitada, diestra capacidad visual, poniendo ahora lo que ve, lo que vive o ha vivido, en el ámbito de las palabras. Con sencillez más descriptiva que metafórica, las imágenes recogidas por Rosaura trazan la línea de una vida, la suya, a través de destacados puntos. Se trata de una vida algo accidentada, que gracias a esa línea adquiere un trazo de vitalidad, de rebeldía, de afirmación de un aliento en principio (un aliento: un origen) marginal.