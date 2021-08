▲ Charlie Watts, Ronnie Wood, Keith Richards y Mick Jagger celebran el estreno de su filme Let's Spend The Night Together en Nueva York, el 18 de enero de 1983. A la derecha, el baterista, el 13 de noviembre de 2012. Foto Ap y Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de agosto de 2021, p. 6

Durante 60 años Charlie Watts impulsó con su batería la música de Los Rolling Stones. Modesto, inquebrantable, discreto e íntegro... los adjetivos sobran para calificar a quien ayudó a cimentar una de las mejores secciones rítmicas del rock.

Sin embargo, a raíz de la inconclusa gira No Filter, se supo que en los pasados días, el músico se recuperaba de un procedimiento médico no especificado. Debido a su estado de salud, no podría tocar junto a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood por Estados Unidos. Este martes, su vocero anunció que el baterista de 80 años perdió la vida, lo que marcará el rumbo de la histórica banda y del rock mismo.

Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Se fue en paz, en un hospital de Londres, más temprano, rodeado de su familia , señala el comunicado publicado en las redes sociales de su banda. Charlie era un amado esposo, padre y abuelo, también, como miembro de Los Rolling Stones, uno de los más grandes bateristas de su generación .

Todavía a principios de mes, Charlie bromeaba. En un comunicado expresó: Por una vez mi tiempo ha estado en contra. Estoy trabajando duro para estar completamente sano, pero tengo que aceptar, por consejo de los expertos, que esto llevará un tiempo , tras confiar su participación en la gira a Steve Jordan, quien ha tocado con Keith Richards durante años.

Aunque Watts es conocido por su contribución al rock, el primer interés del baterista fue el jazz swing y bebop de Estados Unidos. Creció en Wembley, en el noreste de Londres, y empezó a estudiar diseño gráfico mientras tocaba con pequeñas bandas locales. En 1962 se unió a Blues Incorporated, grupo dedicado a la escena blues británica de la que los jóvenes Mick Jagger y Keith Richards se volvieron seguidores.

Pronto Jagger y Richards formaron su propio grupo, Los Rolling Stones, al que Watts se sumó en 1963. Para el baterista, era otra banda a la que unirme, estaba como en tres; ensayábamos mucho. Ellos nunca iban a trabajar, así que poníamos discos todo el día, era una vida bastante bohemia. Mick estaba en la universidad, pero pagaba la renta , explicó.

Con el ingreso de Charlie a Los Rolling Stones, la banda finalmente logró su formación clásica. Temas como (I Can’t Get No) Satisfaction, Jumpin’ Jack Flash, Get Off My Cloud y Sympathy for the Devil comenzaron a aparecer y entrar en el gusto del público. A pesar del enorme éxito del que ha gozado la banda, Watts siempre se mostró callado y reservado, incluso sobre el escenario.