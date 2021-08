S

erá que la muerte por violencia se hizo cotidiana y nos anestesiamos hasta no distinguir la importancia de las masacres ocurridas en décadas recientes. A la hora de pretender juicios contra presidentes del pasado, la retórica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se concentra en la corrupción, la robadera, los abusos económicos del poder.

Desde luego un delito es un delito. Robar los bienes públicos, servirse con la cuchara grande, arrollar a los ciudadanos de múltiples maneras constituyen crímenes. Pero, sin perdernos en el rompecabezas de qué-tanto-es-tantito, ¿cuánto más pesan ante la ley y la humanidad las muertes intencionales y violentas de grupos enteros de ciudadanos, derivadas de órdenes del comandante de las Fuerzas Armadas y jefe de todas las policías? En la reciente consulta del gobierno sobre si se debe juzgar a los ex presidentes, nunca se enfatizó que algunos, además de pillos, son asesinos impunes. Ni siquiera tienen esa marca en el imaginario popular.

Ese increíble centagenario ex presidente, Luis Echeverría Álvarez, fue responsable de asesinato en repetidas ocasiones: la represión a estudiantes en 1968 y 1971, la guerra sucia contra grupos rebeldes hasta 1976. Ya lo pusieron cerca de los tribunales los grupos civiles que no olvidan, pero es un hecho que morirá sin castigo. Nos guste o no, es ya una página de la Historia.

Los dos siguientes mandatarios pueden ser acusados de muchas cosas, incluso delitos, pero apenas les cabe el cargo de asesinos. El asunto se complica a partir de Carlos Salinas de Gortari y su parteaguas para la evolución neoliberal del estatismo y el presidencialismo mexicanos. Contra él arrancan los afanes justicieros del gobierno actual, a nivel de urnas (un tanto chirles) y de propaganda, aunque no siempre, o no a fondo, mediante contra-contra-reformas efectivas que deshagan los cambios en materia agraria, laboral, ambiental y comercial desencadenados por Salinas.

A éste le colgaron las muertes de cientos de seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas a lo largo de su sexenio, y más famosamente, la ejecución de quien sería su sucesor, Luis Donaldo Colosio. La imaginación popular lo apodó El Chupacabras y cosas peores, sin dejar de ser temido o admirado. Pero no resulta bien fundamentado culparlo de esas muertes. No directamente al menos.