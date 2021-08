Ap

Cannes. Todavía hace algunas películas, pero principalmente cumple compromisos que asumió hace años. Después de eso, Sean Penn no está seguro sobre cuánto más actuará o dirigirá.

Penn, el actor y a veces cineasta inconformista, de 61 años, está felizmente fuera de sintonía de muchas de las corrientes dominantes en Hollywood. ¿Streaming de películas? ¿Franquicias? ¿La llamada cultura de la cancelación ? Todas estas cosas le generan ira, mientras dedica más tiempo a los esfuerzos de socorro en Haití y a ayudar a vacunar contra el Covid que a las películas.

Esto hace que Flag Day, nueva cinta que dirigió y coprotagoniza, sea una rareza para un actor que alguna vez fue voraz y que en la última década ha estelarizado sólo unos cuantos filmes, incluidos Entre la razón y la locura y Fuerza antigángster.

En un drama de próximo estreno, Penn interpreta al padre ausente y a veces encarcelado de Jennifer, personificado por su hija en la vida real, Dylan Penn.

Me siento increíblemente afortunado de tener una película que será una película, pues tendrá un estreno cinematográfico , dijo Penn en una entrevista el mes pasado. “Como espectador, puedo estar interesado en algunas cosas que sólo se transmiten por streaming, pero como director, siempre lo he dicho, esa forma ‘no es la chica de quien me enamoré’”.

Echa de menos las películas de Hollywood que no son simplemente cintas estrambóticas tipo Cirque du Soleil . Sobre las de Marvel, lamenta cuánto espacio y tiempo han ocupado en las carreras de tanta gente talentosa . Al referir que hoy no se le permitiría interpretar al ícono gay Harvey Milk (Milk, de 2008), Penn ha dicho que así sólo los príncipes daneses podrán hacer el papel de Hamlet.

Su, en general, respetada carrera de director (Vidas cruzadas, Asesino oculto y Camino salvaje) ha sido más inestable en los últimos tiempos. Un filme reciente, Diré tu nombre de 2016, con Charlize Theron, fue abucheado en el festival de Cannes; sin embargo, Penn regresó allá el mes pasado para estrenar Flag Day.