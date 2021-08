▲ Rogelio Funes Mori, de Rayados, fue insistente a la ofensiva pero no logró anotarle a los celestes. Foto Jam Media

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 19 de agosto de 2021, p. a12

Para no olvidar el pasado, el actual campeón Cruz Azul ganaba el partido, sufrió una expulsión y de último minuto fue empatado por Monterrey, para quedar 1-1 en el estadio Azteca en la fecha cinco del Apertura 2021.

Un duelo muy cerrado y que creció en los minutos finales. Un penal anotado por Jonathan Cabecita Rodríguez al 65, para la ventaja Celeste, pero la expulsión de Ignacio Riveros al 85 los dejó vulnerables. Al 91, José Alvarado respondió con un cabezazo para conseguir el empate que evocó los años fatídicos de La Máquina celeste.

El primer tiempo no ofreció gran cosa. Apenas unas cuantas llegadas de cada lado. Cabecita Rodríguez para no variar del lado Celeste y, desde luego, su contraparte con Funes Mori por los Rayados. Pero sólo alcanzaron a ponerle un poco de emoción, porque el resto del tiempo no era claro ni el dominio ni hacia dónde tiraba la pelota. Todo era un vaivén, un duelo de pulsos que se tensaba en el medio.

Javier Aguirre, entrenador de Rayados, se marchó muy molesto a los vestidores. Después de los gritos en el área técnica y las notas que tomó meticuloso, parecía ensayar los regaños que daría en el descanso.

Regresaron al campo, pero ambos clubes seguían empantanados, como si no lograran doblegar la resistente contención, que hacía poco claras y breves las oportunidades que tenían con la pelota.