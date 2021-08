Erendira Palma Hernández

El doctor Malaquías López-Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró innecesaria y poco útil la medida que han tomado clubes como Xolos y Mazatlán de pedir el certificado de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a los estadios cuando la mayoría del país se encuentra en naran-ja del semáforo epidemiológico.

Se toman acciones que no se respetan. Si alguien quiere entrar, como sea lo hará y pueden propiciar enfrentamientos. ¿Cuál es la necesidad de exponer a la gente yendo al futbol? Lo único que veo son temas económicos , lamentó.

En términos financieros no van a tener grandes avances con restricciones tan severas como demostrar que están vacunados. Más bien le están picando la cresta al gallo y están provocando que llegue gente sin cumplir los requisitos y enfocados en entrar (al estadio) , agregó.

Protección limitada

Indicó que aun cuando gran parte de la población ha recibido una primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, todavía no existe un riesgo cero .