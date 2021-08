Aseguró que la disminución no fue por el confinamiento que implicó la situación de emergencia sanitaria, sino porque hay una estrategia de coordinación e inteligencia para atender la inseguridad y porque se acabó con el vínculo de corrupción entre los mandos de la policía y grupos delictivos.

Eso no quiere decir que no hayamos terminado con toda la delincuencia o que no puedan presentarse actos de corrupción en algún servidor público, la gran diferencia es que antes era parte de la forma en que se gobernaba y hoy hay una ética distinta.

Recordó que su gobierno también se enfoca en la atención a las causas a través del ofrecimiento de becas educativas y programas culturales y deportivos en favor de niños y jóvenes para alejarlos de la delincuencia, mientras los efectivos policiacos han sido beneficiados con incrementos salariales y entrega de equipo táctico.

En el Museo de la Ciudad de México fueron reconocidos 28 agentes de diversas corporaciones policiacas, entre ellos Efraín Hernández Sandoval, por 40 años de servicio, y Martha Margarita Rosales Porras, con 35 años de trayectoria. Además, se entregó un reconocimiento especial a la banda sinfónica de la SSC por fomentar el intercambio cultural por medio de la música.

Sheinbaum felicitó a los galardonados y afirmó que los funcionarios públicos se deben al pueblo y a servir a los ciudadanos.