“En diversos tribunales están removiendo a personas que ya tuvieron su constancia de mayoría, (…), no se puede entregar información a personas que todavía están sujetas a diversos procesos electorales.

En conferencia de prensa, Batres indicó que el proceso electoral todavía no acaba y un ejemplo de ello fue la decisión de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular una diputación federal en Azcapotzalco a una candidata de Morena, quien incluso ya había recibido su constancia de mayoría.

Las autoridades de las alcaldías no pueden compartir información con personas que todavía están sujetas a un proceso electoral, así respondió el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, a los alcaldes electos de oposición que insisten en acelerar las mesas de transición en las demarcaciones.

“De parte de nosotros siempre va a ver la apertura, a partir de septiembre estaré recibiendo –uno a uno, con el secretario de Gobierno– a cada uno de los alcaldes y alcaldesas, porque es un tema institucional, no es un tema político, no es un tema de grupos, no es un tema de partidos, aquí es un tema de gobernabilidad entre todos y todas; todos gobernamos la Ciudad de México”.

Puertas abiertas

El secretario de Gobierno calificó de erróneo el planteamiento de los integrantes de la Unión de Alcaldías (UNA) de la Ciudad de México de empezar las mesas administrativas de entrega-recepción antes de la fecha prevista, pues conforme a la ley la acción se realizará 15 días posteriores a la toma de protesta del nuevo funcionario, es decir, del primero al 15 de octubre, por lo que jurídicamente no se puede adelantar .

Al recordar que ya se reunió con todos y cada uno de los alcaldes electos, reiteró que las puertas de la Secretaría de Gobierno siguen abiertas para todos, inclusive para los actuales alcaldes, como la titular de Tlalpan, Patricia Aceves, quien solicitó un encuentro con las autoridades, pero lo canceló.

Así también, ha habido reuniones entre alcaldes salientes y entrantes para intercambiar puntos de vista en las demarcaciones.