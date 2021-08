De la redacción

A manera de festejo por los 80 años del nacimiento de Cornelio Reyna, autor de la célebre Me caí de la nube, diferentes músicos participaron en el disco Cornelio Reyna… Por siempre. Rosalía León, una de las artistas convocadas a la grabación añade: Y, también, como un acto conmemorativo por los 25 años del día en que se nos adelantó. Por este motivo, en su disquera me dijeron que escogiera una canción . Como lumbre prendida, fue la elegida por Rosalía León. Ella misma platica sobre el proceso creativo al producirla “Es una pieza norteña y, haz de cuenta, la canción empieza en 3/4, pero doblamos el tiempo a 6/8 y se vuelve un huapango, pero con tinteS roqueros con la guitarra de Homero Villarreal y la voz de Javier Batiz; a este último ya lo tenía en uno de mis discos como guitarrista, pero no lo tenía con su voz. Así surgió todo. Esta canción sale el viernes 13, día de buena suerte; y en el video estaráN Javier Batiz, en Tijuana; Homero, en Monterrey y yo en la Ciudad de México.

Esta grabación, además de homenaje, está encaminada para que las nuevas generaciones conozcan el legado del autor de Me sacaron del Tenampa; como se menciona líneas arriba, Rosalía León comparte compases vocales y una voz negroide se escucha en algunas líneas melódicas: Como lumbre prendida/te llevo/ quemándome el alma. Y tu ausencia de amor/ es el fuego de mi padecer. Es Javier Batiz quien canta y quien detalla en esta charla: “Cuando el pueblo habla, los cantantes cantan. Los cantantes son la voz del pueblo y yo siempre he sido campirano, pueblerino; soy blusista, pero empecé con los corridos. Antonio Bribiesca es uno de mis ídolos de la guitarra. Y mi hermana Beatriz, me regaló el disco, Cuco Sánchez canta blues en aquellos años. Ahora, por eso, me dio mucho gusto que Rosalía me invitara a este nuevo disco; Rosalía, quien viene muy estudiada en la guitarra, junto conmigo, queremos –y podemos– llegar a público más diverso. Es nuestro sueño. El arreglo les va a encantar; es un nuevo sonido. Yo le oigo en Como lumbre prendida los 3/4 y el 6/8 y, luego, el 2/2 del champ americano y el 4/4. De repente, la canción es un colorido de sonidos. Además, sólo somos tres músicos. Es un paseo musical. Oyes sonidos por todos lados.”