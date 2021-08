“E

l daño al planeta es científicamente reversible, pero se tiene que actuar ya (expertos de la ONU sobre el cambio climático). Al mismo tiempo, se exige a México resuelva la desigualdad social”.

Tan difícil una como la otra. Apunto algunas ideas relacionadas con el tema: lengua materna que surge de la tierra madre, cuyas raíces arraigan al terruño brindando sensación de pertenencia ligada con el sol y con el agua, con la sangre y la tradición; tejiendo mil hebras, simbologías milenarias que arraigan en el cuerpo de la palabra y en la palabra del cuerpo.

Lengua natal que es gesto y susurro, quejido y quimera. Ésta ha sido una de nuestras grandes pérdidas, a pesar de que el idioma español igualó una manera de ser entre España y Latinoamérica. Perdimos nuestra lengua y la mínima evocación de alguna raíz náhuatl profundiza la escisión, la negación y la idealización.

Nuestros mitos fueron arrancados de raíz y andamos como espectros, sin historia, llorando los hijos no nacidos, llorando los hijos no nombrados, clamando a los dioses incompletos, mutilados, lacerados en el rodar escaleras debajo de los templos para sumirse en onda negrura a la que no llegan las plegarias de los mexicanos silenciados, marginados, que perdieron la voz y únicamente conservan el grito y el sollozo.

Ya no se sabe quién grita, ni si el grito proviene de adentro o de fuera, y así, la realidad se confunde; gritos, susurros, murmullos, plegarias, lamentos, silencios, oscuridad, túnel del tiempo, agujero negro; y así cabalga Rocinante en Tenochtitlan, y al ingenioso hidalgo de allende el mar las pirámides se le vuelven molinos de viento, y no es La Mancha, ni Castilla, ni los borregos son ejércitos, sólo saetas mortales que hienden de luz los ojos y, de pronto, la oscuridad; guerra en la sangre, en la sangre de los muertos, los vivos, si los vivos, hay que liberar a los vivos o a los muertos, de todos modos no hay diferencia, ya no se sabe quién está vivo y quién muerto, dónde empieza la ficción y dónde la realidad.