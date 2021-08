El rechazo de Jessica fue correcto , considera Alcalá; después del escándalo y la presión pública quisieron enmendar su grave error y ella no aceptó, porque ya estaban muy golpeadas anímicamente con toda esa polémica .

El ciclismo mexicano no existe en el plano mundial. Una sentencia tajante de Raúl Alcalá, único pedalista de este país en ganar dos etapas del Tour de Francia en 1989 y 1990, quien considera que la polémica desatada y los problemas que enfrentaron las tricolores rumbo a Tokio 2020 tienen un origen: la gestión ignorante y deshonesta de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) .

Alcalá apunta que es inaceptable que la presidencia y el comité técnico desconocieran los requisitos de la Unión Ciclista Internacional, que impidió algunos registros, en concreto de la competidora que estaría en la prueba de velocidad y que no reunía los puntos que exigen por reglamento.

No es aceptable que sea un error , responde Alcalá; la Federación no tiene ni la menor idea de la gestión y los registros. México tal vez perdió la posibilidad de una o dos medallas, no se entiende cuál es el criterio para sacrificar esas opciones de éxito .

Alcalá confía que en el próximo congreso de la UCI en Lovaina, Bélgica, el 24 de septiembre, se dé una sorpresa para el ciclismo mexicano.