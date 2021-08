Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de agosto de 2021, p. a11

Javier Vasco Aguirre, entrenador de Monterrey, aseguró que aunque no podrá contar con los refuerzos Erick Aguirre y Héctor Moreno para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, hoy ante Cruz Azul, su equipo no tendrá excusas para no buscar el pase a la final del certamen.

“Evidentemente es un contratiempo, nosotros siempre hemos apoyado a la selección mexicana y esta vez no fue la excepción, ellos fueron a los Juegos Olímpicos y la Copa Oro, de manera respectiva, y desafortu-nadamente volvieron lesionados.

“Erick parecía que podría jugar por la medalla de bronce, pero al final, son de cuatro a seis semanas de recuperación, y Héctor todavía estará fuera de circulación un rato más, las lesiones son inherentes al juego y hay que verlo de esa manera. Tampoco tendremos a Joel Campbell, quien disputó la primera parte de la Concachampions con el León y ahora no puede participar con nosotros, así lo dice el reglamento, pero pondremos un equipo competitivo”, mencionó ayer el timonel en conferencia virtual antes del encuentro, el cual se efectuará esta noche en el estadio Tecnológico.

“Con la llegada de los seleccionados olímpicos y los que fueron a Copa Oro están completas ambas plantillas, pero sus futbolistas regresaron sanos, lo cual no es nuestro caso. Si bien Cruz Azul tuvo la baja sensible de Jesús Corona, cuenta con dos buenos porteros para suplirlo, nosotros estamos más lastimados, pero no es pretexto, tenemos un plantel vasto y está diseñado para pelear por las dos competencias (Concachampions y Liga Mx)”, agregó.