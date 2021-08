C

on regularidad se me antoja iniciar la columneta con la mención de una persona(s) de mi admiración o afecto, viva o ya desaparecida, conocida o distante, contemporánea o de época, como se suele decir en el lenguaje del cine para ubicar lo acontecido en tiempos pasados. También puede ser un acontecimiento realizado por voluntad humana o tan sólo un hecho inevitable o fortuito, pero que me motiva y estruja emocional, intelectual y anímicamente. Las más de las veces esta intención se queda en la mente y no llega al teclado porque, al final, dudo que lo escrito refleje cabalmente lo que siento, lo que deseo comunicar. Aquí van algunos ejemplos:

Hice varios intentos por escribir algunos renglones de los que conforman una columneta para dolerme, pero recordar gozosamente las idas al cine que con Albita y Vicente Rojo, hacíamos Mabela y yo. Sus presentes de matrimonio y de Navidad, bellísimos originales que fueron, y son, lo que más vale (y cuesta), en los muros del hogar que todavía habito.

Los recorridos parisinos que Rossbach y Pérez Gay nos dieron a mi hija, Ana Isel, y a mí, por los jardines, cafés, barrios históricos, siempre vigentes o, de los recientes, a los que la actualidad no puede desproveer de su pátina secular. Caminábamos acompañados de un extraño sujeto: alto, flaco, desgarbado, con una magra barba distribuida a trompicones. Su alba vestimenta y sus originales huaraches, resaltaban en esa diversidad de extrañísimos atuendos. Entrecerraba los ojos y sus pupilas se agrandaban o empequeñecían como cuando en un auto haces un cambio de luces. Estoy seguro que, al regresar a su tierra, el taumaturgo Francisco Toledo llevaba en las pupilas girones de la luz parisina.

También las incursiones a buhardillas a las que pocos, como Chema, tenían acceso, en alguna de las cuales, entre claroscuros nos hablaba, a veces suave y otras airadamente, una maga –llamada Elena, a quien le resultó una sorpresa que le platicara que durante mucho tiempo yo escribía una página en un periódico saltillense a la que en su honor llamé: Los porvenires del recordar –. A la muerte de la señora Elena Garro hubiera querido agradecerle por no haberme cobrado derechos de autor ni exigirme el pago de daños y perjuicios por trastocar el nombre de su conocida y reconocida obra, Los recuerdos del porvenir.