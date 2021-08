Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 9 de agosto de 2021, p. 26

Miles de habitantes de la isla griega de Eubea fueron testigos ayer de cómo el fuego devoró sus aldeas, sus tierras y sus vidas, al cumplirse casi dos semanas de incendios forestales que han asolado a Grecia y Turquía.

La batalla continúa , afirmó el viceministro de Protección Civil, Nikos Hardalias, augurando otra noche difícil para los bomberos.

Mientras en Turquía la mayoría de los incendios fueron controlados ayer, el fuego declarado en la isla de Eubea, la segunda más grande de Grecia, seguía generando gran preocupación.

Después de lo que hemos visto, no parece que estemos cerca de controlar el fuego , admitió el alcalde de Mantoudi, municipio de Eubea. Ya no me queda voz para pedir más medios para combatir las llamas, declaró a la cadena Skai Tv.

Presa de las llamas desde hace seis días, esta franja de tierra situada entre Ática y el mar Egeo presentaba un panorama desolador. Por las carreteras, los vecinos rociaban sus terrenos con agua, mientras las llamas seguían consumiendo las zonas boscosas.

Grecia y Turquía, dos países vecinos azotados por la peor ola de calor en décadas, llevan casi dos semanas luchando contra los incendios. Los expertos han relacionado las altas temperaturas con el cambio climático.