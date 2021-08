Ochoa también se apresuró a abrazarse con su familia sin hacer declaraciones. Johan Vázquez, defensa central de Pumas, señaló: La verdad estoy muy contento por el recibimiento, agradecido con la gente que siempre nos apoyó, con los que se levantaron en la madrugada para vernos; este resultado es para ellos. Queríamos la medalla de oro, pero a mí la de bronce me sabe a oro .

“Muy contento, estoy muy contento… Ahora a descansar un poco y lo que sigue. Disculpen, quiero saludar a mi familia, disculpen…”, dijo Romo alejándose. No tardó en aparecer Guillermo Ochoa y estalló a coro el grito: “¡Meeemo, Meeemo…!” “Fue pieza clave para la medalla. Los del América fueron muy importantes: Memo, Henry Martín, Sebastián Córdova...”, señaló un joven vestido con la casaca amarilla, dijo llamarse Omam, así me pusieron por Omam Biyik .

Agregó que hay interés de equipos europeos para contratarlo, no lo puedo negar, tengo que ir con mis representantes, estas semanas son claves (para definir su futuro) . A su vez, el delantero de América, Henry Martín, comentó: “Le competimos de tú a tú a Brasil, lo llevamos hasta el límite, a los penales. Sabíamos que podíamos estar en la final y no haber llegado nos dolía mucho, pero no nos hundimos.

“El parado del Jimmy (Lozano) y la unión que teníamos hicieron que contra Japón se demostrara quién era mejor, porque en el partido ante los anfitriones en la fase de grupos nos agarraron descuidados 10 o 15 minutos y es lo que pesó para la derrota, pero ya en la vuelta fue otra cosa”, apuntó Martín.