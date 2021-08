▲ Mi salida la habría imaginado diferente, con el estadio lleno, con gente en la cancha, con una ovación del público que corea mi nombre; no se pudo así, me voy sin poder despedirme de la afición , dijo Leo. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 9 de agosto de 2021, p. 2

Terminó la era de Lionel Messi con Barcelona. Algo que parecía impensable, imaginar un Barça sin él o a éste sin los colores azulgrana. Lo hizo de la forma menos acostumbrada desde que llegó como un niño de 13 años, hablando, expresando sus sentimientos. La estrella argentina, casi siempre discreta y taciturna, inició su despedida con llanto incontenible.

He estado dándole vueltas a qué podía decir hoy y no me salía nada, como ahora, estoy bloqueado , gimoteó Leo, el jugador parco, casi inexpresivo, y silencioso, que afirmaba que la mayor felicidad en la vida ocurría en la cancha.

Después de tantos años no estaba preparado. El año anterior sí quería irme, pero este no , agregó con la voz temblorosa en una conferencia a la que acudió vestido de traje oscuro, sobrio, casi de luto, acompañado de su esposa y sus tres hijos. Los asistentes a la cita eran jugadores y ex compañeros, algunos directivos y prensa.

Cuando el mundo daba como un hecho que la simbiosis Messi-Barcelona sería eterna, de pronto todo se torció. La noticia de la separación enmudeció al mundo del futbol. Los problemas financieros del club catalán y las reglas de la liga española sobre límites salariales, entre otros obstáculos estructurales, impidieron que el acuerdo con el jugador siguiera adelante, según dijo días antes el presidente azulgrana Joan Laporta.

Messi estaba desconsolado, con el pañuelo desechable apretado en un puño y la voz quebrada. Insistía que esta ruptura lo tomó por sorpresa, como un balde de agua helada , y que hicieron todo lo posible por permanecer juntos, aunque en algún momento y a pregunta expresa de la prensa matizó:

No sé (si el club hizo todo para que me quedara); yo sí hice todo lo posible por quedarme; hablo por mí. El año pasado deseaba marcharme, lo dije de frente, pero este sí quería seguir con el equipo , aclaró; nunca dimos falsas esperanzas de que podía continuar. Creíamos que seguiría en el equipo. Fuimos sinceros. Al menos de mi parte .

Pero si tanto el club Barcelona como Messi hicieron todo por seguir juntos, ¿por qué ocurrió esta ruptura repentina?, se preguntaban en la conferencia. El rosarino respondió titubeante.

Mira al futuro

No voy a decir nada más , atajó; el equipo tiene una deuda grande y la Liga no lo permitió, como han dicho. Eso es todo. Yo tengo que buscar mi futuro y pensar en mi carrera .

Para no dejar dudas sobre su disposición a quedarse en la institución catalana, confesó cuánto había estado dispuesto a ceder en el terreno salarial. Messi afirmó que había reducido hasta 50 por ciento del valor de su ficha, y eso había sido todo lo que le pidieron. Si no era suficiente, ya no supo más.