Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 8 de agosto de 2021, p. 19

Beirut. Hassán Nassrallah, líder de Hezbolá, grupo libanés chiíta pro iraní, afirmó ayer que la organización decidió responder en territorio abierto a los ataques aéreos de Israel, pero que podría escalar las acciones en el futuro.

Aunque ayer no se reportaron ataques y hasta ahora no se informaron bajas, el viernes Hezbolá disparó cohetes hacia fuerzas israelíes, recibiendo fuego en represalia hacia el sur de Líbano. Ambas partes apuntaron a tierra abierta, indicando que no querían escalar sus descargas.

En un discurso para conmemorar el fin de la guerra de 2006 contra Israel, Nasrallah señaló que los ataques aéreos israelíes de esta semana son un acontecimiento peligroso que no se había visto en los pasados 15 años.

Sostuvo que el grupo quería mostrar que cualquier ataque aéreo israelí obtendría una respuesta “apropiada y proporcional.