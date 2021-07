H

ace cuatro años la joven realizadora canadiense Sofia Bohdanowicz concretó Casa de la felicidad ( Maison du bonheur, 2017), un estupendo documental, presentado el año pasado en México en la plataforma digital Filminlatino. En él la documentalista incursionaba en la vida doméstica de una viuda francesa septuagenaria, Juliane Lumbroso-Sellam, quien llevaba 50 años viviendo en el mismo departamento parisino en el barrio de Montmartre. Mezcla de ficción y documental, ese retrato intimista se volvió una notable crónica urbana. En su cinta más reciente, MS Slavic 7: cartas de un amor oculto ( MS Slavic 7, 2019), la cineasta realiza ahora un trabajo más arriesgado, al evocar la pesquisa minuciosa que hace la joven Audrey Benac (Deragh Campbell) para rescatar y descifrar el intercambio epistolar que su bisabuela, la poetisa polaca SofiaBohdanowicza, mantuvo entre 1957 y 1994 con un amigo, el escritor Józef Wittlin, donde los dos aluden a su experiencia compartida, como artistas polacos exiliados (ella en Toronto, Canadá; él, en Nueva York), después de la Segunda Guerra Mundial.