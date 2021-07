C

orría 1966, y un día apareció en la escuela una deslumbrante sicóloga de 23 años que nos dejó bizcos. Experta en orientación vocacional , la sicóloga recorrió las aulas, poniéndose a disposición de los alumnos para un test de evaluación . En la mía, todos alzamos la mano con algarabía. Incluyendo mi mejor amigo, Vinzetti, quien militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, ayudaba en las villas miseria junto con los curas comprometidos y, según decía, tenía clara su orientación vocacional : el sacerdocio.

Semanas después, la sicóloga me llamó a su cubículo para entregarme el resultado del test. Me sacó de onda: No sos muy normal que digamos . Con soberbia, manifesté: “¿Y usted cree que Vinzetti es ‘normal’? ¡Quiere ser cura!” En realidad, celos. Vinzetti tenía un Fiat 600 (su papá era rico), y juraba que había llevado a la sicóloga a un balneario para discutir su orientación vocacional . Pero como no me prestaba el autito, lo trataba de pequeñoburgués . A lo que respondía: “Y a vos te falta ‘conciencia de patria’”.

Al año siguiente, Vinzetti empezó a militar en los Comandos Camilo Torres, y en el asado de graduación le pregunté si mantenía en pie su vocación religiosa, Apartándome del grupo, dijo:

–Esto es únicamente para vos: me voy a Cuba con Mabel.

–¿Y quién es Mabel?

–¿No te acordás? La sicóloga, boludo.

Mabel y Vinzetti cayeron combatiendo a la dictadura militar. Ella estaba embarazada. Así, cuando regresé al país luego de la guerra de Malvinas, visité al papá. Nos abrazamos. Pero al entrar en la residencia, quedé tieso. En la puerta cancel, una inmensa fotografía del hijo y, al pie, una frase de Paul Claudel: La juventud no nació para el ocio, sino para el heroísmo . Manuel Vinzetti (1948-1976). Murió matando.

He pasado los últimos días atendiendo wasap, correos y llamados telefónicos. Los resumo en tres renglones: Estoy inquieto. ¿Qué noticias tienes de Cuba? Favor que no sea sólo que el imperialismo las fomenta, cosa que es cierta, pero creo que no es sólo eso .

Como dijo uno de los pensadores más lúcidos de México, ahí está el detalle . Pues si hay certidumbre de que el imperialismo fomenta ciertas noticias de Cuba, la aprensión de que no es sólo eso induce a creer que hay algo más . En efecto, lo hay.