He visto a Du Meizhu sólo una vez, en una velada con amigos, no la atiborré de alcohol (...) No hubo ninguna violación , respondió Wu, que también tiene nacionalidad canadiense al haber crecido entre Vancouver y Cantón.

Su estudio publicó una larga respuesta a las acusaciones de Du, negando cualquier ofensa y defendiendo que la chica sólo conoció una vez al cantante en una fiesta, falsificó su relato y extorsionó a su equipo por millones de yuanes.