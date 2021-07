Carlos Paul

Miércoles 21 de julio de 2021

La colección integrada por tres libros titulada Cajita de cristal y otros cuentos, de la escritora Liliana Rivera, refleja las voces, temores y emociones de distintos niños y adolescentes: chicos con autismo o de la calle, con síndrome de Down, con problemas de adicción, dislexia, déficit de atención o trastorno obsesivo compulsivo, quienes son discriminados por la sociedad o incluso violentados por alguno de sus familiares.

La colección integra relatos que de manera sensible y realista invitan a la reflexión y la empatía, al tratarse de un proyecto literario que parte de la propia experiencia de Rivera, quien tiene dos hijos en situación especial de salud y que, en la búsqueda de su adecuada atención, fue conociendo otros casos y experiencias, lo cual la motivó a darle voz a quienes viven en medio de una sociedad apática ante sus problemas.

Todos los personajes que aparecen en los cuentos son ficticios; sin embargo, están inspirados en la realidad, explicó la autora. Los relatos son narrados desde la perspectiva de los niños y adolescentes, quienes hablan de lo que viven desde su propia voz.

La idea, reiteró, es crear empatía en el lector, que se acerque a esas historias, las cuales van siendo cada vez más complejas e intensas.

El primer libro se propone sensibilizar a un lector de nueve años en adelante. Aquí se encuentra la historia de un chico con autismo, cuyo título da nombre a la colección: Cajita de cristal.