in un mejor pretexto –supuestamente–, la opinión pública ha ido extraviando uno de los episodios de mayor trascendencia para el país: la consulta para juzgar o no a los ex presidentes.

Hoy las discusiones de café ven en la lucha por la sucesión presidencial un tema más apetecible que el del juicio, tal vez porque no hay ninguna diferencia entre la condena popular ya expresada de mil maneras y el resultado que puede dar la consulta.

Cuando menos ese es uno de los argumentos que se están usando para inhibir la votación en próximo primero de agosto, a falta de un razonamiento sólido en defensa de los personajes. Y es que la consulta no para sólo en eso, en la posibilidad de juzgarlos o no.

Lo que está en juego esta vez es la efectividad de la participación ciudadana. La voces contrarias al ejercicio no defienden a los ex presidentes, ojo, que nadie se vaya con la finta, lo que buscan es impedir que la población se inmiscuya en algunas decisiones que ellos defendieron como propias.

El propósito esta claro. La consulta es una tontería, cosa del pasado que ya no importa, y sí, para ellos los que estuvieron a sus ordenes, ya no sirven, y no se desgastan en su defensa –que por otro lado sería inútil–, pero sí les preocupa que la participación ciudadana se convierta en una constante democrática que les arrebate otro pedazo del poder que concentraban.

Eso es lo que se debe entender por encima de todo. Sí, la convocatoria advierte la idea, por cierto muy rebuscada, en su redacción, de que podrían revisarse, bajo la lupa de la ley, las acciones de gobierno de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pero en el fondo lo que se busca es inaugurar una acción ciudadana que conduzca a crear una conciencia democrática amplia. Nada fácil en un país en el que las elecciones siempre fueron un buen pretexto para dar un tinte de legalidad a la voluntad de quienes tuvieron en su manos al país.