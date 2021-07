Exigen promoción profesores de Bachilleres

Profesores de Bachilleres, con ficha de rechazo para promoción de cambio de categoría, exigimos se revise el proceso y se elimine el requisito 6 de la Convocatoria 2021, citamos: haber logrado en el semestre anterior que sus grupos de alumnos estén arriba de la media en el índice de aprobación que se presentó en el plantel . No genera certeza, establece como requisito un parámetro que no depende del profesor, sino de una comunidad heterogénea. No es indicador de valoración docente, sino de eficacia del sistema educativo. El índice no se comunicó por ningún medio. Al utilizar la media del plantel, violenta el artículo 3 dela Constitución. No brinda igualdad de condiciones, por la naturaleza del factor estadístico, siempre hay aspirantes debajo de la media. El colegio debe sujetarse al programa de Servicio Docente por Cambio de Categoría, emitido por la SEP, el cual indica: “contar con el perfil profesional afín al campo disciplinar...; hace referencia al grado académico. Hoy no tenemos respuesta a nuestra inconformidad de la SEP, la Dirección de Bachilleres o del sindicato.

Clara Rosa Martínez Rosales

Piden ayuda para desplazados

El asesinato del defensor de derechos humanos y ex presidente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, es muestra evidente de la presencia del crimen organizado en la comunidad de Pantelhó, que ya se extendió por Chenalhó, Chiapas.

El gobierno estatal fue omiso ante las denuncias por el surgimiento de grupos armados y aunque el gobierno federal envió a la Guardia Nacional, no hay una estrategia integral de investigación, justicia a las víctimas, castigo a los responsables y garantías de no repetición de hechos sangrientos.

Decenas de familias se han desplazado en condiciones inhumanas sin recibir ayuda estatal o federal. Como colectivo con trabajo de años en Acteal en el seguimiento clínico de las víctimas de aquella masacre, impulsamos la campaña de apoyo en el área de la salud mediante la recaudación de fármacos e insumos de prevención para la población desplazada.

Agradecemos donativos a la cuenta: 21921306896481, en Banco Azteca, a nombre de Rogelio Rueda Segura.

Red de Apoyo a la Salud Intercultural, Manuel Valdivia Núñez, Adriana Ruiz Llanos, Roberto Campos Navarro, Mariana Ramírez Rodríguez, Liliana Campos Ruiz, Karla Garcés Rocha, Rogelio Rueda Segura ([email protected])