Siempre trato de ser comedido en mi enfoque, sobre todo en la lucha con Max, que es muy agresivo. Y hoy (ayer) he estado totalmente a su lado y no me ha dejado espacio (...) Independientemente de si estoy de acuerdo con la penalización, la asumo y sigo trabajando , dijo.

Verstappen publicó en Twitter: Me alegro de estar bien. Decepcionado por haber sido eliminado así. La sanción no nos ayuda y no hace justicia a la peligrosa maniobra que Lewis hizo en la pista. Veo celebraciones desde el hospital de un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguimos adelante .

Red Bull fijó su postura: Este es un accidente enorme y era 100 por ciento la curva de Max , indicó el director Christian Horner. En lo que a mí respecta, toda la culpa recae en Hamilton. Pudo causar un percance mayor y gracias a Dios él (Verstappen) salió ileso . El holandés había ganado tres carreras consecutivas e inició en la pole por cuarto GP seguido.

De esta manera, Lewis, siete veces campeón mundial, rompió una racha de cinco carreras sin victoria y de paso redujo la ventaja con el holandés en la tabla general de 33 puntos a siete. Fue la número 99 para su palmarés y la cuarta de la actual campaña.

Sergio Pérez (Red Bull) llegó en el puesto 16 después de una pésima actuación en la histórica carrera clasificatoria de sprint del sábado, que lo colocó en el último lugar de la parrilla. El mexicano se desplazó del tercero al quinto puesto de la clasificación.