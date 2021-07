Aprovechando la presencia de los militares y policías, Alejandro Aguilar regresó este martes a su casa y la encontró dañada por un artefacto que detonó justo enfrente la tarde del 7 de julio. “Cuando explotó, yo ya no estaba aquí, ya habíamos salido, pero ahora que vine a ver me doy cuenta de que se afectó mucho mi casa.

Pantelhó, Chis., Las casas de Pantelhó continúan cerradas y no se observa más movimiento que el de decenas de integrantes del Ejército Mexicano, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional (GN) fuertemente armados que tienen el control de la localidad.

Volaron las láminas, las paredes están cuarteadas, las puertas y ventanas dobladas; en mi baño se quebró todo; como a las cuatro o cinco de la tarde explotó la bomba. Hoy vine a ver y a sacar unas cositas porque no tenemos qué comer. Llevo 30 años trabajando de albañil. Esto es lo que he podido hacer y en un ratito me lo acabaron.

Manifestó que cuando salió con su familia de la vivienda ubicada en el barrio El Encanto, a la entrada a la cabecera, para buscar refugio con un pariente en el centro, observó que había unos 10 hombres armados y encapuchados.

Frente a su casa fueron dañadas dos viviendas desocupadas, y a cuatro cuadras de allí, junto a un plantel del Colegio de Bachilleres de Chiapas, un vehículo fue destruido por un artefacto explosivo.

Un hombre que tiene su casa a pocos metros de donde quedaron restos del automóvil inclinados sobre una pared, comentó que la explosión ocurrió de noche y no la vio. Quizá estaban tomado esos señores; se pararon aquí. No nos dimos cuenta porque estábamos durmiendo; la explosión afectó mi lámina. Sonó el bombazo duro, y ya no salimos .

En tanto, 160 personas (38 familias) desplazadas de La Esperanza, Chenalhó, están refugiadas en San José Majomut, del mismo municipio. Dejaron sus casas porque colindan con Pantelhó y tienen miedo de sufrir un ataque.

Pedimos al gobierno que nos mande ayuda porque dejamos todo en nuestras casas. Queremos regresar, pero que haya seguridad, que se haga justicia. Nuestra vida está amenazada. Extrañamos nuestras casas. Aunque sean humildes, había paz y tranquilidad , dijo Marcela Luna Gutiérrez.

Por otra parte, hombres armados y encapuchados retuvieron este martes en el parque central a la síndica municipal de Huixtán, Beatriz Pérez López; al primer regidor, Anselmo Gómez Sántiz, y al conductor de un vehículo del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Manuel Gómez Méndez, en protesta por el incumplimiento de obras a 82 días de que termine la presente administración, informaron fuentes gubernamentales.

Dijeron que los sujetos se llevaron, además, tres vehículos del ayuntamiento.