Martes 13 de julio de 2021, p. 9

Cannes. Treinta años después de JFK, Oliver Stone regresa al asesinato de John F. Kennedy en un documental. JFK Revisited: Through the Looking Glass es una especie de anexo de no ficción a una de las películas más sensacionales y polémicas de Stone.

Es probable que el documental, que se estrenaba ayer en el festival de Cannes, dé lugar a otra ronda de discusiones sobre la tragedia estadunidense y los métodos de Stone. Pero para el cineasta, de 74 años, fue una manera de responder a sus críticos y ahondar en una historia con la que será siempre vinculado.

Yo era un novato relativamente cuando salió esa película. Era ingenuo. No sabía que me iban a golpear así y fue duro , dijo Stone en una entrevista. “Se volvió como si yo no fuera digno de confianza. En Hollywood me etiquetaron como ‘teórico de la conspiración’, que creo es un término de un documento de la CIA de 1952, un intento de desacreditar, pero al público le gustó la película. Como tal, funcionó.”

JFK fue nominada a ocho Óscares, incluidos mejor película, y ganó dos. Recaudó más de 200 millones de dólares, pero también estuvo rodeada de interrogantes sobre su factibilidad. JFK Revisited igualmente plantea dudas. Varios servicios de streaming se abstuvieron de distribuirla en parte por la verificación de hechos. En Cannes, ha conseguido estrenos en varios países y busca un distribuidor en Estados Unidos.