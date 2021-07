Michael Mann, director del Centro de Ciencias de Penn State, señaló que la ciencia nos dice que si se entabla una manipulación sin precedentes del ambiente, puede haber consecuencias no intencionadas. Según los modelos, si se bloquea el sol con aerosoles a la atmósfera, imitando una erupción volcánica, hacerlo cada cierto tiempo reduciría la ola de radiación y habría más sequías; unas zonas se calentarían más y otras se enfriarían, y aumentaría la lluvia ácida . Es una solución falsa, indicó, pues al reducir la luz solar entrante se afecta la fotosíntesis, hablamos de efectos indirectos catastróficos .

Para hacer frente al calentamiento global, millonarios tecnológicos como Bill Gates impulsan la geoingeniería para remover el bióxido de carbono o bloquear la entrada de luz solar a la atmósfera, lo cual tendría como efectos que no se produjera la fotosíntesis y que se afectara la generación de alimentos. Aunque los expertos sostienen que las consecuencias aún son impredecibles.

Raymond Pierrehumbert, de la Universidad de Oxford, sostuvo que con la geoingeniería no se busca atacar la raíz del problema. “Si se ignora la causa (emisiones de gases de efecto invernadero) y se quiere enfriar el planeta con esas técnicas, se debe entender que la gente no vive en climas locales sino que son globales. Además, no se sabe el impacto de los químicos que se lanzarán , agregó.