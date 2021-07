Fabiola Martínez y Laura Poy

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los militares no saldrán de Aguililla, Michoacán, pese a las provocaciones de los grupos delincuenciales hacia los elementos castrenses y la propia población. Instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, trasladarse a ese municipio con el fin de coordinar un plan integral para serenar toda la región, con base en programas sociales, no con el uso de la fuerza.

“Imagínense lo que quiere un grupo, que salgan los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia. Bueno, entonces no sólo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla. Y podría decirse: ‘Pues es entre ellos mismos’. No, no queremos que nadie pierda la vida”, dijo.

El mandatario aconsejó a los soldados y a la ciudadanía en general a actuar con responsabilidad porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, sino haciendo el bien.

Van al cuartel militar y tiran petardos y tiran piedras, y ayer con maquinaría destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador , señaló ante la prensa.