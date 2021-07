Reconocida siempre como niña prodigio, tras una vida entera transcurrida delante y detrás de las cámaras, Foster está disfrutando cada momento de su retorno al Festival de Cannes –junto a su esposa Alexandra Hedison–, lugar donde despegó internacionalmente su carrera gracias a Taxi Driver, de Martin Scorsese. Fue en 1976, la actriz tenía sólo 13 años y recibieron juntos la Palma de Oro. Un filme símbolo de la edad de oro del cine estadunidense contemporáneo. La gente pensaba que era demasiado joven para el personaje, porque era demasiado fuerte sicológicamente , prosiguió. Y es que desde que era muy pequeña, en los años sesenta, era ya la imagen de la publicidad de Coopertone, la crema antisolar tan popular. En realidad, no recuerdo mi vida antes del cine y la notoriedad. No he tenido jamás una vida normal. De pequeña pensaba que era banal recitar, que todo era sólo cuestión de leer lo que otros habían escrito, hasta que compartí con Robert De Niro y entendí que al personaje hay que construirlo. Fue mi gran maestro .

Siento mucha nostalgia, amor por el cine y por los directores que me han inspirado y que son como padres cinematográficos. De ellos he aprendido que cuando diriges y das órdenes, también debes mostrar a tus actores amor incondicional , aseguró. Entre ellos, por citar algunos, el ya mencionado Scorsese, el mismo Spike Lee, Neil Jordan, Claude Chabrol, Jonathan Demme (con quien obtuvo el Óscar por su maravillosa interpretación en El silencio de los corderos) y David Fincher. Trabajar con todos ellos ha sido como un curso intensivo de cine. Pero creo que de Fincher fue del que más aprendí artística y técnicamente hablando. Me inculcó la importancia de mantener siempre la autenticidad de mi visión hasta el final de cada obra, sin importar lo que digan los demás .