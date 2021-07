En el caso de Santillán, se dio vista al Congreso de la Ciudad de México para que determine la posible vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la difusión de su informe.

En otro juicio, se dio vista al Instituto Electoral capitalino para que determine o no un procedimiento administrativo sancionador contra Morena por no dar trámite ni resolver antes de la elección un medio de impugnación intrapartidario sobre la asignación de candidaturas a concejalías en Benito Juárez, esto, como parte de un juicio interpuesto por un particular que no fue considerado para la candidatura correspondiente.

Los magistrados dejaron claro que para determinar la nulidad de la votación en un determinado distrito o alcaldía, se requieren pruebas contundentes que derriben la voluntad del electorado. Indicaron que la ley exige argumentos y pruebas que acrediten las posibles irregularidades, pues la actuación de la autoridad electoral se basa en la presunción de la validez de la elección.