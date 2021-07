En otro tema, la especialista en elecciones, Ivonne Acuña, señaló que las redes sociales y las aplicaciones móviles se convirtieron en una plataforma que utilizaron los partidos políticos para difundir campañas negras bajo la sombra del anonimato, donde el control no lo tiene ni la autoridad electoral.

Se trata de propaganda que se difunde en Internet, en la que los candidatos a alcaldes de la alianza formada por PAN, PRI y PRD invirtieron más de 750 mil pesos en todas las demarcaciones, contra 38 mil pesos que reportó Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Si bien los datos se encuentran en fase de fiscalización, la oposición erogó mayores recursos en Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Acuña explicó que Morena y sus líderes fueron los más afectados por este tipo de propaganda, lo que se convirtió en un factor para que el partido perdiera territorio.

Recuerdo que me llegaron mensajes de texto que llevan la misma línea, que están bien pensados, se nota que hay una mano experta de especialistas en comunicación política detrás, pero esto no se va a reportar al INE porque no lleva la identificación de un partido .

En su último reporte, el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó de más de 80 denuncias de calumnias, la mayoría relacionadas a información difundida en redes sociales.