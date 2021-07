Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 4 de julio de 2021, p. 3

Pitiquito, Son., El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “la tienen difícil los de la mafia, porque cómo le van a hacer, si no tengo precio… si el pueblo es nuestro amo, nadie más”.

En un mensaje a los integrantes de la Guardia Nacional, también defendió como una decisión histórica, y no exagero , la reforma de 2019 a la Constitución para permitir que militares y marinos se integraran a esa fuerza e incluso afirmó que ésta y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina son las instituciones mejor calificadas del país.

Asimismo, resaltó que ganó la Presidencia únicamente, fíjense qué poca cosa, con el apoyo del pueblo de México. No tenemos precio. No nos importa el dinero. Tengo como filosofía ser feliz no por bienes materiales que acumule o por títulos o por fama .

El mandatario inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en esta región –a unos kilómetros donde Rafael Caro Quintero tenía su rancho–; afirmó que se avanza en el propósito de lograr la paz y advirtió que no habrá impunidad en los delitos que cometen la delincuencia organizada y la de cuello blanco.

El que comete un delito es castigado , expuso, y ejemplificó con la indagatoria que ha llevado a la captura de 20 personas por el asesinato de mujeres y niños de la familia LeBarón. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a quedar impunes esos crímenes? Pues no. Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia y así va a ser siempre, en todo. No hay impunidad .

López Obrador cuestionó que en el pasado la delincuencia organizada y la de cuello blanco mandaban en las corporaciones encargadas de la seguridad pública y tiene que haber una raya entre la autoridad y la delincuencia. Cuando no la hay, ya no hay nada, no hay autoridad, nada sirve .

Por ello, agregó, es relevante que no se permita la impunidad y la corrupción y se extienda una nueva corriente que deje atrás ideas como “el que no transa no avanza. Nada de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura… ¡para Palenque!”