Especial para La Jornada

Domingo 4 de julio de 2021, p. 7

¿Qué pueden tener en común tres hombres contratados para un crimen aparentemente sencillo, la industria automotriz y el Detroit de los años cincuenta? Para muchos podría tratarse de temas inconexos, aunque en las experimentadas manos del director Steven Soderbergh –ganador de la Palma de Oro en Cannes por Sex, lies and videotape en 1990 y del Óscar por Traffic en 2000– resultan en una película al estilo de las novelas negras estadunidenses, que se las ingenia para no sólo divertirnos, sino abrir una interesante discusión en torno a la idea del progreso, la interconectividad y el desprecio de un sistema capitalista voraz hacia a las minorías.

Protagonizada por el ganador del Óscar Benicio del Toro y el también nominado Don Cheadle, Ni un paso en falso (No sudden move, 2021) fue estrenada este año en el festival de cine de Tribeca y ya está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. La película, filmada completamente durante la pandemia de Covid-19, consigue hacer paralelismos interesantes y controversiales en torno a nuestra relación con la industrialización, así como en la manera en la que estos procesos terminan afectando directamente a quienes casi nunca gozarán de los beneficios de dichos avances debido al rezago que ellas mismas provocan en sectores específicos de la población.

Es en este escenario que la historia de tres ladronzuelos de poca monta –los ya mencionados del Toro, Cheadle y un breve pero maravilloso Kieran Culkin– contratados para secuestrar a una familia, con miras a que el padre les facilite un documento oculto en una caja fuerte de la General Motors, derive en una enredada pero divertida trama de criminales, mafiosos y ciudadanos comunes atrapados sin quererlo enmedio de una lucha de poderes entre empresarios automotrices.

Dotado de un elenco que además de sus protagonistas incluye a David Harbour, Jon Hamm, Brendan Fraser, Julia Fox, Amy Seimetz, Noah Jupe y Frankie Shaw, el siempre propositivo Soderbergh desafía nuevamente las convenciones de Hollywood optando por una película de época cuya estructura emula los filmes de antihéroes de Alexander Mackendrick, Nicholas Ray, Billy Wilder, Don Siegel u Orson Wells, pero con un toque contemporáneo que le permite comentar temas actuales de relevancia, cuestionando qué tanto hemos evolucionado como sociedad y qué tanto en realidad sólo se trata de una mentira para seguir justificando el empoderamiento –ilícito e inhumano– de las grandes empresas en pos de un progreso que sigue beneficiando a unos cuantos y nada más.

Historias superficiales y entretenidas

Platicamos con Soderbergh sobre su nueva película que, en sus propias palabras, “sólo podría haberse realizado para una plataforma de streaming dado que la industria cinematográfica actual busca historias superficiales y entretenidas para atraer público a las salas”.

–Aunque estás contando una historia que en apariencia es un pastiche del cine y las novelas negras de los años cincuenta, Ni un paso en falso tiene otras inquietudes temáticas, siendo una de ellas el hecho de que todos estamos conectados. ¿Por qué explorar ese tema por medio de estos géneros?

“Me gustan mucho las historias que muestran cómo, al final, todos estamos conectados de alguna u otra forma. Uno de los placeres al hacer películas que ocurren en este periodo de tiempo es que no me toca filmar gente viendo pantallas y eso es un placer. Te aseguro que si le preguntas a cualquier cineasta actual, el hecho de que toda la gente está viendo su teléfono todo el tiempo, así como la velocidad en la que viaja y obtiene la información, se ha convertido en un problema en términos dramáticos. En esa época las personas se comunicaban verbalmente y si llamaban por teléfono casi nunca sabías quién era.