Periódico La Jornada

Viernes 2 de julio de 2021, p. 13

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas inició el proceso de expulsión de 95 militantes de este instituto político, entre ellos la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, por apoyar a otros partidos durante el pasado proceso electoral.

La presidenta municipal de esa ciudad fronteriza manifestó que esta medida en su contra a tres meses de concluir su gestión fue por felicitar a su hijo, Carlos Peña Ortiz, quien la sucederá en el cargo después de haber ganado en los comicios del 6 de junio por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el Partido del Trabajo.

En el PAN te expulsan si felicitas y abrazas a tu hijo cuando gana una elección, ¡sólo porque ganó por otro partido! ¡Por eso el PAN pierde y pierde elecciones por actitudes retrógradas! ¡Uff! , indicó en su cuenta de Twitter. “¡Y lo vuelvo a felicitar! ¡Primero la familia!, reiteró.