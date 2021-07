L

a consigna de los movimientos estudiantiles de los años sesentas pareciera tener especial vigencia ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pasado 28 de junio, con mayoría de votos, ratificó la jurisprudencia efectuada en febrero de 2019, en la que se anulan los artículos prohibicionistas para el uso lúdico de la mariguana, sin posibilidad de proponer a consulta esta declaratoria, pues los derechos humanos no se consultan; las cámaras legislativas tendrán que cumplir el mandato de legislar a la brevedad. Han sido ya varias veces que los legisladores han retrasado la promulgación de una ley que permita de la mejor manera posible el cultivo, distribución, venta y consumo de la Juanita cumpliendo así el ordenamiento de la Suprema Corte. Por lo pronto ya no podrá estar prohibido el uso recreativo de esta planta cuyos beneficios en los terrenos de la medicina, la industria y la gastronomía están más que probados. Mucha chamba tendrá la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para autorizar los diversos usos derivados del cáñamo. Es un ridículo, por ejemplo, que no se permitan utilizar productos de hemp como corazones y semillas (ya están a la venta en los supermercados), cuyo valor nutricional es innegable en la comida mexicana. Por consiguiente, la comunidad cannábica realizará una marcha el próximo sábado para celebrar el dictamen de la Suprema Corte (una de las posturas progresistas y libertarias más importantes de los pasados años) y presionar a los legisladores para que cumplan con su obligación.

