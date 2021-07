Juan Ricardo Montoya

Viernes 2 de julio de 2021, p. 30

Pachuca, Hgo., La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) presentó cinco denuncias penales en contra de los ex alcaldes panistas Raúl Camacho Baños, de Mineral de la Reforma, y María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, de Apan, así como de Julio César Ángeles Mendoza, ex edil de Atotonilco de Tula, del Partido Encuentro Social por Hidalgo (PESH), por no justificar el uso de recursos en las cuentas públicas correspondientes a 2017 y 2018.

Armando Roldán Pimentel, titular de la ASEH, indicó en conferencia de prensa que se presentaron dos denuncias contra la ex presidenta municipal de Apan y una contra el anterior edil de Mineral de la Reforma.

Precisó que Camacho Baños no comprobó el destino de 9 millones 678 pesos en 2018, por lo cual se le denunció el 13 de agosto de 2020; la segunda denuncia se refiere al uso no aclarado de 850 mil 900, por lo cual se inició una querella el 14 de septiembre 2020.