Otros no corrieron con la misma suerte, pues aunque llegaron dentro del horario de servicio ya no había pruebas disponibles. Es el caso de la señora Adriana, quien lamentó que se hayan empezado a cerrar los kioscos que se habían habilitado.

Nos enteramos hoy que uno de mis hijos salió positivo, y primero fui a la carpa que tenían en el Fórum Buenavista, pero ya no está; nos vinimos para acá, pero resulta que ya no alcanzamos. A mí ya me vacunaron con la primera dosis, pero a mis hijos no , expresó.

La Secretaría de Salud detalló que sólo se mantienen abiertos 16 kioscos, uno por alcaldía, en los que se tienen asignadas 300 pruebas rápidas de Covid, pero ante la demanda en los dias recientes, a partir de este viernes se aumentarán en 30 por ciento.

Con el incremento de pruebas también ha aumentado el número de casos positivos, según se pudo observar en el portal de datos abiertos, donde el 27 de junio se reportó la aplicación de 2 mil 35 pruebas, con 304 contagios; un día despues se elevó a 7 mil 902 pruebas –considerando los kioscos públicos y los laboratorios privados–, con mil 118 positivos.