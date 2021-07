▲ Charlyn cumplirá su sueño de jugar en México, debido a que en su etapa de formación aún no existía la Liga Mx Femenil. Foto captura de pantalla

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 1º de julio de 2021, p. a11

La goleadora tricolor Charlyn Corral tendrá al fin la oportunidad de jugar en México al reforzar a Pachuca, luego de un paso con éxito en Europa y de haber terminado su contrato con el Atlético de Madrid.

En mi vida tuve la suerte de tener dos hogares; uno me hizo soñar, me acogió como una más, sólo tengo palabras de agradecimiento y cariño, espero que el camino nos junte de nuevo algún día, pe-ro ahora vuelvo al hogar que me dio la vida , dijo en un video.

Regreso a un lugar donde hasta hace unos años me era imposible jugar al futbol profesional, un sitio en el que todavía me quedan sueños por cumplir, regreso en el mejor momento para ayudar a crecer el futbol en mi país y disfrutar de mi gente, México, ¿jugamos? , agregó.

Considerada por la FIFA como niña prodigio del balompié , Charlyn fue convocada a la selección femenil cuando tenía 13 años y desde entonces brilló como goleadora, aun cuando fue una de las pocas que enfrentó al ex timonel Leonardo Cuellar por un decepcionante desempeño en el Mundial de 2015.

Ante la falta de espacios para desarrollarse como jugadora, Corral dejó México en 2012 para ir al futbol universitario de Estados Unidos. Poco después dio un salto a Europa, donde llegó hasta las canchas de Finlandia.

El trampolín para su carrera fue el balompié de España, luego de firmar en 2015 un contrato con el Levante. La mexicana destacó en la temporada 2017-2018 al ganar el Pichichi a mejor goleadora de la liga ibérica al marcar 24 tantos.

Con sus logros, atrajo la atención del Atlético de Madrid, con el que fichó en 2019. En la primera temporada, Corral dio muestra de su nivel al jugar 20 partidos, de los cuales 19 fueron como titular, y marcar ocho goles con el club colchonero.