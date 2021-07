La promotora cultural y directora del Museo Nacional de Arte indicó que en su libro Tijuanenses, Campbell recobra la vida familiar, la experiencia de un joven adolescente que vive en esta sociedad que no ha sido retratada .

Gaitán sostuvo que Campbell fue un escritor, periodista y un gran estudioso del teatro y de la lengua italiana. “Fue un hombre muy polifacético y creo que este nombramiento que se le da ahora a una calle es un reconocimiento a su trayectoria.

Federico ha crecido muchísimo más, lamentablemente, ya muerto. Fue un hombre cordial, honesto, que no buscó reflectores, al contrario, siempre pensó en los otros más que en la autopromoción; así que me he dado a la tarea, junto con otros escritores, como Martín Solares y Vicente Alfonso, de empujar su obra para que la sigan leyendo, porque ése es el mayor homenaje a un escritor.

Carmen Gaitán adelantó que en Italia se lanzará una segunda edición en italiano del libro La memoria di Sciascia, con traducción de Elena Trapanese, editado por el sello Krill Books. Federico fue un autor minucioso, bien hecho, que le hizo justicia a la obra de Leonardo Sciascia, porque nadie lo conocía hasta que Federico lo da a conocer aquí en México .

El concierto-homenaje al escritor tijuanense con la Orquesta de Baja California, en el que se intepretarán obras de Franz Schubert, Eugéne Ysaye y Fritz Kreisler, así como la mesa Diálogos en memoria de Federico Campbell, serán transmitidos hoy a las 19 horas en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura de esa entidad (https://www.facebook.com/BC.SecretariaCultura )