Periódico La Jornada

Sábado 26 de junio de 2021, p. 8

Los Ángeles. La poderosa súplica de Britney Spears a una jueza para que ponga fin a la tutela que ha controlado su vida desde 2008, provocó la compasión e indignación de fans, celebridades que toman partido por ella e incluso observadores casuales que dicen que la cantante merece su independencia.

Sin embargo, dicen abogados, el discurso en sí puede no haberla ayudado en el proceso legal, que será largo y arduo.

Cuando Britney habló, el mundo escuchó. Eso fue increíble , afirmó el especialista en derecho familiar Peter Walzer. Ahora, dudo que la jueza se lo trague y la deje salir de la curaduría .

Con su discurso apasionado y por momentos emotivo del miércoles pasado, ante la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, Spears habló por primera vez en 13 años en una audiencia pública sobre la medida, que calificó de abusiva y estúpida .

Ésta se decretó cuando la cantante, quien, perseguida por los paparazzi y la vigilancia de la prensa mientras se estrenaba como madre, sufrió una crisis de salud mental que se hizo pública en 2008.

Spears repasó el discurso en una publicación de Instagram el jueves y se disculpó “por fingir que he estado bien los últimos dos años.

Lo hice por orgullo y porque me daba vergüenza revelar lo que me pasaba , explicó, y luego agregó: Aunque no lo crean, fingir que estoy bien me ha ayudado .

En la corte, Spears dijo que la han obligado a seguir usando un dispositivo intrauterino como método anticonceptivo y a tomar otros medicamentos; le han impedido casarse o tener más hijos y no le han permitido usar su propio dinero. Repudió a su padre y las demás personas que la controlan.