Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 20 de junio de 2021, p. 5

Maestros y directores de prescolar y primaria del estado de México, que forman parte de los 27 mil planteles del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), al que no le fueron asignados este año recursos directos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, denunciaron que desde noviembre pasado les fue suspendido el pago de la llamada compensación a los educadores que cubren, con una sola plaza base, el horario extendido de estos centros escolares.

Nos sentimos como una mano de obra barata que fue desechada porque ya no funcionó, e incluso se niegan a pagar el raquítico salario de 190 pesos por día trabajado que ya cubrimos , afirmó Nancy, maestra en una primaria en Ecatepec.

Estamos molestos y dolidos como educadores –dijo– con las autoridades educativas locales y federales, porque sin ninguna explicación, en febrero pasado anunciaron que había que cancelar las tarjetas de pago, porque ya no iba a operar el programa, sin cubrir el tiempo que ya laboramos, pues aún durante la pandemia y las clases a distancia se cumplió con el trabajo que se venía realizando de forma presencial .