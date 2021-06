De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 17 de junio de 2021, p. 8

El de Salma Hayek ya era un nombre familiar en México por las telenovelas cuando debutó por primera vez en Hollywood, en Desperado (1995), y desde entonces ha sido nominada a un Óscar por su papel protagonista en la película Frida, de 2002; también tuvo otros en cintas como Savages, Grown Ups y Puss in Boots.

Sin embargo, se sorprendió cuando le dijeron que la secuela de la comedia de acción de 2017 The Hitman’s Bodyguard, en la que sólo apareció durante un par de minutos, la colocaría en el centro del cuadro enfrentándose cara a cara con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

Me sorprendió mucho , admite con franqueza a The Independent. “Especialmente, porque hice estas cosas en mi carrera cuando yo era el personaje favorito o uno de los favoritos y nunca me volvieron a llamar, no sólo para una secuela, sino ni siquiera para otra película. Me llamaban súper sorprendidos y decían: ‘Dios mío, te amaban’, pero luego no me ofrecían nada”.

En The Hitman’s Wife’s Bodyguard, vuelve a interpretar a la infame estafadora internacional Sonia Kincaid, la volátil esposa del asesino a sueldo de Jackson, Darius Kincaid. Si bien la primera cinta fue esencialmente una doble mano entre Reynolds, como el guardaespaldas, y Jackson, la secuela expande el dúo mortal a un trío mientras memorizan una trama global siniestra, la cual también va acompañada del creciente deseo de Sonia de convertirse en madre, a pesar de que se enfrenta a la menopausia.

Mujeres ponderadas