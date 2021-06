Sandra Hernández, Néstor Jiménez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 17 de junio de 2021, p. 29

El dictamen preliminar de la línea 12 del Metro que señala deficiencias en su construcción causó reacciones por parte de ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México e integrantes de partidos políticos.

Para el diputado local Jorge Gaviño Ambriz, ex director del Metro, aún no se pueden fincar responsabilidades hasta que se presenten los informes restantes para tener más claridad sobre la causas.

En entrevista, calificó el informe como serio, consistente y que refleja que no hubo una supervisión adecuada, tanto de los particulares como del gobierno en turno; además, indicó que el Proyecto Metro, cuyo titular era Enrique Horcasitas, descuidó aspectos importantes de la obra.

Sobre la rehabilitación de la llamada línea dorada, indicó que representa un hoyo negro para las finanzas de la ciudad, por lo que se necesita apoyo del gobierno federal.

Gaviño resaltó que durante su gestión no se tocó el viaducto elevado, específicamente la zona del accidente. Nosotros no dimos ningún mantenimiento y que hayamos afectado esa parte. Se llevó a cabo una restructuración en 2014, cuando donde todavía yo no llegaba, la cual realizó la Secretaría de Obras, pero en mi gestión no se tocó esa parte. Que otra vez esté en rehabilitación es un desastre presupuestal .