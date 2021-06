Precisiones de CFE a artículo de León Bendesky

n relación con el artículo Nuevo tándem , escrito por León Bendesky y publicado este lunes en La Jornada, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

Bendesky, a quien yo respeto, establece: “Las dos empresas públicas Pemex y CFE necesitan una cirugía financiera mayor –y puede decirse que también una forma de cirugía plástica– para operar con eficiencia y con la menor carga posible sobre el erario, al tiempo que destrabe la esclerosis en las arterias del desarrollo y de las condiciones del bienestar”.

Me gustaría aclarar que, si bien está en el presupuesto, CFE no es una carga sobre el erario. Su financiamiento deriva de sus propios ingresos, por lo tanto no es una carga al erario.

El problema de CFE es la reforma energética que ha establecido un sistema rapaz a favor de los empresarios privados, principalmente extranjeros.

Este diseño perverso, protegido por jueces supuestamente especializados en competencia económica, es lo que configuró un chaleco de fuerza para la empresa, que además está obligada a tolerar los monopolios de sus competidores desleales.

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad

Expresa gratitud al personal de salud y de apoyo en la vacunación

Sirvan estas palabras para agradecer a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y a las distintas áreas involucradas en todo lo que ha tenido que ver con la vacunación en la Ciudad de México.

Tengo la fortuna de contar, desde la semana pasada, con las dos dosis necesarias, y sólo pensaba, sólo deseaba, abrazar al personal que estuvo a cargo en todos los pasos que debía cumplir. Desde el momento de ingresar al salón o pabellón hasta salir de éste, no hubo momento en que no lo hicieran sentir a uno como la única persona, como si no estuvieran haciendo lo mismo durante todo el día, todos los días que fueron requeridos a cientos o miles de personas.

Ha sido una experiencia más que positiva, única. Y se pudo sentir cuánto se capacitó y, a la vez, se inoculó , no sólo las cuestiones técnicas, sino el trabajo profundo para que la atención cordial y correcta fuera obsequiada a todas las personas por igual. En ningún momento carecí en lo personal de esa dedicación. Y, por supuesto, me pude dar perfecta cuenta de que a las personas que se encontraban cerca de mí tuvieron el mismo trato, las mismas gentilezas y profesionalismo.

A la hora de salir, estaba yo tan conmovida que decidí escribir estas líneas para, nuevamente, expresar mi profundo agradecimiento, además de enviarles mis felicitaciones por tan espléndida labor que, con todas las dificultades que conlleva, se llevó a cabo de una manera inmejorable.

Mis respetos y admiración.

Miriam Kaiser

Pide a Morena atender las prioridades internas

Compañeros, Citlalli Hernández y Mario Delgado, les pido por favor que manifiesten su disposición para cuatro eventos fundamentales para Morena: el Congreso, integración del padrón, afiliación y renovación de todos los comités. Ustedes tienen esa responsabilidad que ya urge.