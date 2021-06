Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 12 de junio de 2021, p. 5

Después de dar el pésame a los familiares de los siete trabajadores fallecidos en la mina Micarán, en Múzquiz, Coahuila, el presidente López Obrador pidió a los políticos corruptos , a los empresarios deshonestos , no sacar raja política ni hacer grilla con las tragedias, como ocurrió en las elecciones pasadas con el derrumbe del Metro.

En conferencia de prensa, subrayó que, a diferencia de lo ocurrido en Pasta de Conchos, la prioridad de su gobierno fue el rescate, en un trabajo de 150 horas ininterrumpidas, con elementos de los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército; por tanto, el siguiente paso serán las investigaciones para establecer las causas y probables responsables de la desgracia ocurrida tras la rotura de una represa.

A nivel preliminar, dijo que la compañía donde ocurrió la desgracia no tiene relación con la CFE: No hay contrato, ese el es informe que me dieron; de todas maneras lo vamos a revisar .

De Pasta de Conchos, la explosión ocurrida en febrero de 2006 que dejó 65 mineros muertos, informó que se han destinado cerca de 2 mil millones de pesos para la recuperación de los cadáveres, pero más allá de lo material, (la cifra) ayuda a entender que nada humano nos es ajeno, somos distintos .

Anticipó que el rescate llevará bastante tiempo porque es un trabajo delicado, pero se cumplirá el compromiso.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó –desde Múzquiz– que el jueves a las 21:58 horas rescataron a Juan Carlos, el último de las siete víctimas. Para el rescate de los siete fue primordial la guía de los propios mineros de la zona.