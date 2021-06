Europa Press

Miércoles 9 de junio de 2021

Madrid. Casi cuatro años después de que las reporteras de The New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor destaparan el escándalo sexual de Harvey Weinstein, su historia dará el salto a la gran pantalla en She Said. Protagonizada por Carey Mulligan (Una joven prometedora) y Zoe Kazan (La conjura contra América) darán vida a las periodistas.

Según Deadline, en la película Mulligan encarnará a Twohey, mientras que Kazan interpretará a Kantor. La cinta está basada en el libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement escrito por las dos reporteras y publicado en septiembre de 2019. Maria Schrader, ganadora del premio Emmy a la mejor dirección de miniserie o telefilme por Unorthodox, dirigirá el filme que contará con guion de Rebecca Lenkiewicz, quien escribió Ida.