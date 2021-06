De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de junio de 2021, p. 7

La Filmoteca de la UNAM llevará a cabo la muestra de documentales A 50 años del halconazo, la guerra sucia y la contracultura musical para conmemorar el 10 de junio de 1971, fecha en que se cometió uno de los episodios de represión más brutales en contra de estudiantes.

El ciclo de cine sobre el episodio perpetrado por el grupo paramilitar los Halcones comenzará mañana con la película de Carlos Mendoza Aupetit, quien indagó en documentos e imágenes acerca del entrenamiento de personal militar y policiaco mexicano en Estados Unidos, la represión estudiantil y la injerencia en los hechos de Luis Echeverría, entonces presidente de México.

Halcones: terrorismo de Estado es el título del trabajo de Mendoza Aupetit. Es una contribución a la iconografía y a la memoria visual sobre el suceso. Nos enorgullece mucho haber encontrado y usado el material, porque una parte importante de la tarea de ese grupo paramilitar era desaparecer cámaras y rollos. Haberlo hallado y difundirlo en estos 18 minutos es una pequeña victoria , contó el director en una entrevista a La Jornada.

El 12 de junio se transmitirá Flor en otomí, de Luisa Riley, es un documental sobre la represión que se vivía en los años 70 que aborda el asesinato de Dení Prieto, de 19 años, junto a cuatro de sus compañeros del grupo guerrillero Fuerzas de Liberación Nacional. Un día me di cuenta de que tenía una historia que relatar y empecé a reconstruirla. Deseaba huir un poco del personaje contando lo que había pasado con su familia después de que la asesinaron, y no tenía certeza de nada, porque en los primeros años no habían entregado el cadáver , dijo la directora.